Soutenu par le programme “Tfanen Tunisie créative”, le projet “Siccaveneria” vient de lancer sa plateforme digitale visant à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel du Kef, appelée à l’époque romaine “Siccaveneria”.

Cette plateforme sera un outil pour faire connaître la ville du Kef, en mettant en valeur ses multiples atouts, son potentiel naturel, culturel et touristique en vue d’en faire une pôle d’attraction et une destination touristique pour les visiteurs.

En somme, il s’agit de faire connaître les spécificités naturelles du Kef, le mode de vie de sa population, ses traditions et coutumes, … L’internaute pourra également s’enrichir d’ouvrages et d’études réalisées sur la région et s’informer de l’agenda culturel et des grands événements dans la région.

A noter que le projet “Siccaveneria” est porté par l’Association culture et développement (ACD,) soutenue par Tfannen-Tunisie Créative, et portant sur “le marketing territorial, la labellisation de la région du Kef et la digitalisation de son patrimoine matériel et immatériel”.

L’objectif du projet est de booster l’attractivité et la notoriété touristiques de la région du Kef à travers la valorisation de son patrimoine local, matériel et immatériel, pour en faire un argument de développement de l’entreprenariat social ainsi que de son économie, de sa population et de son territoire.

Les activités principales consistent en de nombreuses actions coordonnées sur un même territoire, telles que l’inventaire et la digitalisation des ressources patrimoniales régionales, la labellisation de produits et sites, une campagne de communication, et des ateliers d’étude et de partage et des rencontres thématiques.

Le projet est mené en partenariat avec le ministère de la culture, l’Institut national du patrimoine (INP), les ministère du Tourisme et de l’Agriculture, les conseils municipaux du gouvernorat du Kef, des associations du Kef actives, à l’instar de l’Association des femmes artisanes et l’Instance tunisienne de l’Investissement (TIA).