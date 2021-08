Tfanen – Tunisie Créative a été sélectionné par les Nations unies comme une success story pour l’implémentation des objectifs de développement durable (SDG ou ODD).

Cette sélection a eu lieu suite à une candidature déposée par Tfanen – Tunisie Créative au nom du ministère des Affaires culturelles au 2ème appel à soumissions “Meilleures pratiques, réussites et leçons tirées des ODD dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations unies “.

L’appel lancé par le département des affaires économiques et sociales des Nations unies a pour objectif de recenser des exemples de meilleurs pratiques qui peuvent être reproduites ou mises à l’échelle dans le monde.

Une équipe de 20 experts des différents organismes des Nations Unies a été dédiée à cet appel et a évalué plus de 700 candidatures reçues.

Une fiche Tfanen est maintenant mise en ligne sur le site des Nations Unies et détaille la description du projet, sa contribution aux SDG, la méthodologie d’implémentation, les résultats, les facteurs clés de succès ainsi que les contraintes rencontrées, la durabilité/ réplicabilité et l’impact de la pandémie de COVID-19.

Tfanen contribue à un ensemble de SDG. En effet, le projet encourage les partenariats durables inter-sectoriels entre les acteurs culturels (SDG17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs).

De plus, Tfanen promeut l’accès des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables à l’éducation artistique et culturelle (SDG4 : Education de qualité et SDG5 : Egalité entre les genres). Tfanen encourage également l’engagement culturel local, la création et la liberté d’expression principalement dans les régions reculées (SDG10 : Inégalités réduites).

Tfanen a aussi pour objectif de renforcer les compétences organisationnelles, opérationnelles et technologiques des acteurs culturels décentralisés afin de développer la qualité et l’attractivité de leur offre (SDG8 : Travail décent et croissance économique et SDG16 : Paix, justice et institutions efficaces).

Tfanen-Tunisie Créative est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel fiancé par l’Union européenne en Tunisie dans le cadre du programme d’appui au secteur de la culture en Tunisie (PACT) du ministère des Affaires culturelles.