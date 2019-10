Pour la première fois en Tunisie, Tfanen-Tunisie Créative attribue des fonds de subvention à des organisations culturelles déjà bien établies afin de les consolider dans leurs rôles de ” moteur ” pour la professionnalisation et la structuration du secteur culturel tunisien, et ce dans le cadre d’un nouveau fonds baptisé “Fonds d’Appui Structurant”.

Les subventions allouées varient entre 50 000 et 100 000 euros (environ 157 500 dinars et 315 000 dinars tunisiens), informe un communiqué de presse du projet d’appui au renforcement du secteur culturel, Tfanen-Tunisie Créative.

Le Fonds d’Appui Structurant est ainsi un fonds qui soutient, dans la durée, des organisations de taille importante dans la formulation et la concrétisation d’un plan de développement stratégique.

Il vise à augmenter leur influence positive sur le secteur culturel tunisien et sur leurs groupes bénéficiaires, notamment artistes et créateurs émergents, à améliorer l’efficacité administrative et organisationnelle de ces structures et à professionnaliser leurs actions.

Le processus de sélection s’est déroulé en trois phases : Les organisations culturelles (associations et entreprises privées) ont déposé leurs dossiers de candidature. 17 organisations éligibles et présélectionnées ont pu bénéficier, pendant deux jours, d’un Laboratoire accélérateur.

Le but étant qu’à la fin, ils puissent proposer et formuler un plan stratégique triennal. Finalement, ces candidats, classés en 4 groupes homogènes ont présenté leurs propositions, le 11 octobre 2019 devant 4 panels de sélections.

Les jurys étaient particulièrement riches et diversifiés et chaque panel était composé d’experts nationaux et internationaux, des représentants du projet Tfanen et des membres du réseau EUNIC (Réseau des instituts culturels nationaux de l’Union Européenne). Nous soulignons particulièrement la participation des représentants du Goethe-Institut, de l’Institut Français de Tunisie, du British Council, de l’AECID et de l’Institut Culturel Italien.

A l’issue de cette compétition, 7 organisations ont été sélectionnées :

– L’association L’Art Rue pour la catégorie “Grandes associations” ;

– L’association Collectif Créatif pour la catégorie “Petites associations” ;

– Les organisations Cinéfils, Arts Distribution Le Rio et Théâtre El Hamra pour la catégorie “Grandes entreprises” ;

– Les organisations Morbiket et Centre international des arts contemporains à Kasserine pour la catégorie “Petites entreprises”.

Via cette initiative, Tfanen espère accompagner ces acteurs culturels dans l’aspect financier et structurel afin d’inscrire leurs pratiques et d’inscrire leurs structures dans un écosystème positif et constructif en Tunisie.

Pour rappel, Tfanen – Tunisie Créative est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, démarré en Juin 2016 et financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du ministère des Affaires culturelles.

Le projet est une collaboration avec le réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union européenne), mis en œuvre par le British Council.

Les principaux objectifs de Tfanen dans le cadre du programme d’appui au secteur de la culture (PACT) sont : la promotion de la diversité culturelle tunisienne et l’accès à la culture, aux niveaux local, national et international, le soutien de la liberté d’expression et de création notamment des jeunes générations et l’encouragement de la professionnalisation des métiers de la culture.