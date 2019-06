Tfanen-Tunisie Créative lance un nouvel appel à projets dans le cadre du fonds d’engagement culturel local pour une enveloppe globale de 800 000 euros (environ 2,677 millions de dinars tunisiens). La date limite de soumission est prévue pour le 30 juin 2019, informe un communiqué de presse de Tfanen Tunisie-Créative.

Cet appel est dédié uniquement aux associations et établissements publics à caractère non administratif (EPNA). Un deuxième appel sera lancé vers le mois de septembre 2019 au profit des entreprises culturelles, et ce après étude de leurs besoins spécifiques en appui technique et financier.

Les budgets des demandes de subvention pourront être pris en charge à 100% par Tfanen-Tunisie créative avec des montants allant de 20 000 euros (67 000 dinars tunisiens) à 50 000 euros (167 000 dinars) pour des projets ayant une durée variant de 6 à 12 mois.

Le fonds d’engagement culturel local est l’un des fonds de subvention de Tfanen-Tunisie Créative. Il s’adresse à tous les secteurs de la culture.

Les projets proposés dans le cadre de ce fonds devront contribuer à favoriser la diversité sociale et culturelle, la participation citoyenne et l’intégration socio-culturelle des minorités, à appuyer l’accès à la culture dans les quartiers, les zones rurales, ou les régions reculées avec attention particulière aux jeunes et femmes.

Il s’agit également de promouvoir les équipements publics locaux à travers l’intégration des institutions publiques culturelles décentralisées dans les actions des réseaux des organisations locales et l’organisation d’activités attractives en leur sein.

Les candidatures conjointes regroupant jusqu’à trois organisations de différentes natures (société civile, artistes à titre individuel, secteur public, entreprises du secteur privé, etc.) qui travaillent conjointement en partenariat et ayant des compétences ou des expériences complémentaires sont encouragées.

Les formulaires de candidature sont publiés et recevables en français et en arabe sur le site web www.tfanen.org.

Le processus de sélection et de dépôt des dossiers se fera en deux étapes : une note conceptuelle sera évaluée par des évaluateurs indépendants et un comité d’évaluation.

En seconde étape, les candidats retenus à l’issue de cette première étape seront invités à soumettre un dossier complet pour évaluation finale.

Entre les deux étapes, des séances d’information et de formation seront proposées par le Tfanen – Tunisie Créative aux candidats retenus. Les dates et lieux de ces séances seront communiqués ultérieurement.

Tfanen – Tunisie Créative est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’appui au secteur de la culture en Tunisie (PACT) du ministère des affaires culturelles. Le projet est une collaboration du réseau EUNIC (Instituts culturels nationaux de l’Union européenne), mis en œuvre par le British Council.

L’objectif du projet est de renforcer l’économie créative, ainsi que le rôle de la culture comme vecteur pour la cohésion sociale aux niveaux local, régional et national. A long terme, Tfanen-Tunisie Créative a pour ambition de contribuer au renforcement de la société civile, à la consolidation de la démocratie et à la professionnalisation durable du secteur culturel en Tunisie.