Lors d’un colloque national organisé mardi 8 décembre à Tunis, l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) a dévoilé sa nouvelle stratégie en matière d’enseignement des adultes pour la période 2021-2026 basée sur la modernisation des outils pédagogiques et la réhabilitation des centres afin d’attirer un plus grand nombre d’apprenants.

Citée par l’agence TAP, la présidente de l’UNFT, Radhia Jerbi, indique qu’à travers cette nouvelle stratégie, l’organisation vise à atteindre une population plus large et à renforcer ses capacités et ce, en vue d’appuyer les efforts du ministère des Affaires sociales.

Elle a, en outre, signalé que cette nouvelle stratégie repose sur la modernisation, la réhabilitation et l’équipement des centres de l’UNFT dans les différentes régions du pays ainsi que l’adoption d’une nouvelle politique de communication pour attirer davantage les apprenants en vue de renforcer leurs capacités et faciliter leur intégration économique et sociale.

Jerbi a indiqué que cette stratégie vise aussi à développer les programmes éducatifs pour mieux répondre aux besoins des apprenants faisant remarquer que le programme d’enseignement des adultes connait des difficultés de financement et nécessite beaucoup de dépenses notamment au niveau de la logistique et des ressources humaines.

De son côté, la directrice régionale pour l’Afrique du Nord de la Confédération allemande de l’éducation des adultes, Donia Ben Miloud, a affirmé qu’elle continuerait à soutenir les efforts de l’UNFT pour promouvoir l’enseignement des adultes en Tunisie soulignant l’importance de ce programme pour renforcer les capacités des groupes vulnérables et réduire l’écart entre les sexes dans le domaine du savoir ce qui contribue à la réalisation de Objectifs de développement durable.

Pour sa part, Thouraya Jeribi, ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, affirme l’ouverture de son département à toutes les initiatives visant à développer le système des droits de l’homme et à promouvoir les droits économiques et sociaux à travers le renforcement des capacités.

A noter que l’UNFT compte actuellement 69 centres de formation répartis sur l’ensemble du pays. Ces centres assurent des formations dans diverses spécialités professionnelles comme la coiffure et l’esthétique, la pâtisserie et la couture. 52 de ces centres assurent aussi l’enseignement des adultes, selon Fatma Darwiche, membre du bureau exécutif de l’UNFT.