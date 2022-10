Le directeur général du Centre national d’enseignement pour adultes (CNEA), Ali Felhi, a relevé, lundi 3 octobre 2022, que 34 délégations, réparties à travers tous les gouvernorats et considérées comme les plus pauvres de la Tunisie, ne sont pas dotées de centres d’enseignement pour adultes. C’est le cas entre autres de la délégation de Hassi El Ferid (gouvernorat de Kasserine) qui occupe le premier rang à l’échelle nationale en termes de taux de pauvreté, d’analphabétisme et d’abandon scolaire.

Cité par la TAP, en marge de l’inauguration de la nouvelle année d’enseignement et d’apprentissage pour adultes au centre pilote de la délégation de Thala (gouvernorat de Kasserine), Felhi estime nécessaire d’intervenir pour la création de centres d’enseignement dans ces 34 délégations en collaboration avec les municipalités qui, selon ses dires, ont promis de fournir les locaux appropriés.

Le directeur du centre d’enseignement pour adultes a annoncé le démarrage de la stratégie nationale qui a pour objectif l’apprentissage tout au long de la vie, précisant que la formation sera adaptée aux besoins du marché local, national et extérieur.

Il a affirmé que cette stratégie nationale qui cible les personnes âgées, les décrocheurs scolaires et les personnes à besoins spécifiques, sera adoptée fin novembre prochain