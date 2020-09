Le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a annoncé mardi soir, que la nouvelle année scolaire 2020-2021 pour l’enseignement des adultes démarre avec la mise en place d’une approche inclusive visant à associer l’apprentissage des compétences à l’enseignement, a indiqué un communiqué publié par le ministère.

S’exprimant à l’ouverture de l’année scolaire au centre pilote d’enseignement pour adultes à la Manouba, le ministre a souligné l’importance de la mobilisation de toutes les parties pour lutter contre l’analphabétisme et relever les défis de la transition démocratique.

Il a, en outre, précisé que l’enseignement des adultes et la lutte contre l’analphabétisme nécessitent des partenariats locaux, nationaux et internationaux pour mobiliser tous les efforts.

Par ailleurs, le ministère des affaires sociales a souligné la nécessité de respecter le protocole sanitaire anti-covid-19 et l’importance de sensibiliser les apprenants aux dangers de cette pandémie tout en leur assurant l’assistance psychologique nécessaire ainsi que les moyens de protection.

A noter que le centre pilote d’enseignement pour adultes à La Manouba, dont la capacité d’accueil s’élève à 70 apprenants, a été créé en vertu d’une convention signée entre l’unité régionale de l’enseignement pour adultes à La Manouba et le conseil municipal de la région avec l’appui de la confédération allemande d’enseignement pour adultes (DVVI).

Le centre propose plusieurs activités selon une approche inclusive comme la lecture, l’écriture, le calcul, la communication et autres et ce, pour aider les apprenants à comprendre leur environnement social et à adhérer à la vie économique et sociale.