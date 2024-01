L’office des Tunisiens à l’étranger (OTE) a signé ce mercredi deux conventions de partenariat avec l’Office national de la famille et de la population (ONFP), d’une part, et le centre national d’enseignement pour adultes, d’autre part, et ce, en marge d’une conférence nationale organisée à Tunis sur la famille migrante.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mounir Kharbi, directeur général de l’OTE a souligné que la convention signée avec l’ONFP vise à renforcer le partenariat entre les deux parties afin de faire bénéficier les familles des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) vivant en Tunisie des services fournis par l’ONFP.

Par ailleurs, la convention signée avec le centre national d’enseignement pour adultes vise à renforcer le réseautage entre les délégations régionales de l’OTE et du centre dans l’objectif de réduire le taux de pauvreté chez les familles des TRE vivant en Tunisie et à promouvoir l’enseignement de la langue arabe chez la communauté tunisienne vivant à l’étranger.

Selon le responsable, les 12 centres culturels de l’OTE à l’étranger ont enregistré une forte demande de la part des TRE pour l’apprentissage de la langue arabe.

En marge de la cérémonie de signature des conventions, l’OTE a rendu hommage à une Tunisienne vivant en France pour son attachement à l’apprentissage de la langue arabe à l’âge de 70 ans.

En récompense à ses efforts, l’OTE a pris en charge les frais de son voyage et de son séjour en Tunisie après 30 ans d’absence.