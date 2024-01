Une équipe de travail mixte entre les ministères du Tourisme et des Affaires culturelles a été créée, laquelle aura pour mission la fixation des programmes et des projets communs entre les deux ministères, ont indiqué les ministres du Tourisme Mohamed Moez Belhassine et des affaires culturelles Hayet Ketat Guermazi.

Cette équipe tiendra une réunion chaque semaine pour assurer le suivi de l’exécution des projets et veiller à surmonter les difficultés qui entravent leur réalisation.

Les deux ministres ont convenu, lors d’une séance de travail, tenue au ministère du Tourisme, d’organiser une manifestation touristique durant l’année 2024, en coordination avec les structures et les ministères concernés pour contribuer au rayonnement de la destination tunisienne dans le monde.

Selon un communiqué publié par le ministère du Tourisme, les deux parties ont débattu, les préparatifs pour la création d’un musée national de l’artisanat, en plus de l’exécution d’une stratégie de communication conjointe pour mieux identifier le programme d’action de deux ministères dans le domaine du tourisme culturel.

Ils ont souligné leur volonté de faire progresser davantage l’action conjointe pour développer le tourisme, la culture, l’artisanat et le patrimoine en tant que secteurs complémentaires.

Les deux ministres ont examiné les questions liées au développement du tourisme, de la culture, de l’artisanat et du patrimoine, en particulier la coordination stricte en ce qui concerne les festivals et les événements culturels et touristiques qui se tiendront en 2024 et leurs mécanismes de gouvernance et de financement.

Il s’agit, également, du suivi du dossier de l’île de Djerba après son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, et la promotion des composantes de ce site.

Dans le même contexte, ils ont convenu de soutenir l’action participative pour le développement des itinéraires touristiques tels que la ” Route du Patrimoine UNESCO “, la ” Route du cinéma ” et la ” Route culinaire de Tunisie “, ainsi que la valorisation de l’artisanat, du patrimoine immatériel et des métiers liés au patrimoine.

Au cours de cette séance de travail, un certain nombre de propositions pratiques ont été suggérées pour examiner et réviser la Convention commune afin de la rendre conforme aux spécificités du tourisme, de la culture et de l’artisanat et du patrimoine qui profitent à l’image de la Tunisie à l’intérieur et à l’extérieur et contribuent à la valorisation du patrimoine culturel, civilisationnel, matériel et immatériel.