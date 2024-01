Le lancement du 1e appel à projets standards du “Programme INTERREG NEXT MED” , destiné aux acteurs institutionnels tunisiens, a été annoncé, mercredi, par le ministère de l’Economie et de la Planification et la Région Autonome de Sardaigne, en sa qualité d’autorité de gestion de ce programme de coopération transfrontalière.

Les acteurs institutionnels ciblés sont les administrations publiques, collectivités locales, établissements et entreprises publiques, universités et centres de recherche, pôles de compétitivité, chambres d’industrie et de commerce, centres techniques, associations et entreprises privées.

Le budget disponible consacré au financement de projets de coopération entre acteurs institutionnels méditerranéens est de 103,6 millions d’euros.

Selon le ministère de l’Economie, cet appel représente une “opportunité unique de financer des projets de coopération transnationale, visant à engager des transformations positives, à contribuer au progrès collectif et à encourager le développement durable et inclusif dans toute la Méditerranée”. La date limite pour la soumission des propositions de projet est fixée au 28 mars 2024.Les critères de participation et les lignes directrices sont disponibles sur le site www.interregnext med.eu.

“INTERREG NEXT MED” est un programme visant à contribuer à un développement intelligent, durable et équitable pour tous dans le bassin méditerranéen, en soutenant une coopération équilibrée, durable et de grande envergure et une gouvernance à plusieurs niveaux.

La mission du programme est de financer des projets de coopération qui répondent aux défis socio-économiques, environnementaux et de gouvernance communs au niveau méditerranéen, tels que l’adoption des technologies avancées, la compétitivité des PME et la création d’emplois, l’efficacité énergétique, la gestion durable de l’eau, l’adaptation au changement climatique, la transition vers une économie circulaire et économe en ressources, l’éducation et la formation, les soins de santé, etc.

Ce projet est financé par l’Union européenne, dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union européenne et son instrument spécifique ” Interreg ” qui soutient la coopération territoriale européenne entre les régions et les pays.