Le musée militaire de la ligne défensive de Mareth (Gabès) a accueilli, jeudi, un véhicule militaire léger utilisée par les forces allemandes lors de la deuxième guerre mondiale. Elle est exposée dans ce musée qui reconstitue les événements de la deuxième guerre mondiale en Tunisie.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, cette voiture constitue “une pièce historique datant de 100 ans, fabriquée en 1939 par la société allemande Volkswagen et conçue par l’ingénieur Ferdinand Porsche”.

Elle a été testée lors de l’invasion de la Pologne, par les forces allemandes. En 1940, la voiture a été industrialisée massivement pour être déployée sur tous les fronts de la deuxième guerre mondiale, dont celui de l’Afrique du Nord.

Cette voiture se distingue par sa légèreté, sa solidité et sa stabilité, ce qui a conduit l’armée allemande à utiliser plus de 55 000 véhicules de ce type entre 1940 et 1945.

L’accès à cette voiture intervient à la demande du ministère de la Défense, suite à l’annonce de la commission des biens confisqués que le véhicule figure parmi les avoirs de l’ancien président de la République, Zine El Abidine Ben Ali, et de sa famille.

La Direction générale des matériels roulants et des essences a pris en charge la maintenance de ce véhicule et renouvelé ses pièces de rechange, dont certaines ont été spécialement importés d’Allemagne.