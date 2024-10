Des performances et des pépites du patrimoine musical national sont interprétées dans huit musées tunisiens dans le cadre d’une manifestation culturelle baptisée “Les musées chantent” organisée du 24 octobre au 2 novembre 2024.

“Les musées chantent” est un évènement organisé par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) , en partenariat avec l’Institut National du patrimoine et autres organismes et départements relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Les visiteurs des 8 musées au programme ont l’occasion d’assister à des spectacles donnés par des étudiants des instituts et conservatoires, de musique et de danse, de tous les gouvernorats de la république. A cette occasion, une compétition dédiée aux chansons du patrimoine national est également organisée au profit des participants issus des instituts et conservatoires.

Le Musée National du Bardo a accueilli, samedi, le premier spectacle à la salle Sousse abritant l’exposition phare “Salammbô. De Flaubert à Carthage”, dédiée au roman de Flaubert “Salammbô”, qui se déroule du 24 septembre au 12 janvier 2025. Le démarrage de la manifestation a été présidé par la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarf, en présence notamment de la directrice générale de l’Amvppc, Rabiaa Belfguira, et plusieurs autres responsables au ministère.

Les visiteurs ont eu l’occasion d’assister à une performance conjointe entre les instituts de musique et de danse du Grand Tunis au milieu de chefs d’œuvres tunisiens et une collections d’objets français contenus dans l’exposition pour un voyage unique dans l’univers fascinant de Carthage à travers les yeux de Flaubert.

Le deuxième spectacle a été donné, dimanche, au Musée archéologique d’Utique (Bizerte) par les élèves de l’Ecole publique de musique et de danse de Bizerte. Ce spectacle a été placé sous la direction du directeur de l’Ecole Ahmed Belhaj Ali.

Le Musée archéologique de Makthar (Siliana) a abrité, lundi, le troisième spectacle interprété par les élèves et étudiants des institutions régionales de musique et de danse dans les gouvernorats du Nord-Ouest: Siliana, Jendouba et le Kef.

Après les Musées du Bardo, d’Utique et de Makthar, les autres spectacles auront lieu dans les musées suivants : Musée de la Kasbah à Sfax, Musée archéologique de Gafsa, Musée du Désert à Douz (Kebili), Musée archéologique de Nabeul et Musée archéologique de Sousse.

La clôture de la manifestation au Musée Archéologique de Sousse prévoit une performance de groupe réunissant les étudiants des instituts de musique et de danse des gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan.

La valorisation et la préservation du patrimoine musical national ainsi que l’éducation muséale sont au cœur de cette manifestation coïncidant avec la tenue des manifestations annuelles régionales de l’Octobre musical.