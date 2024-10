La ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi a effectué vendredi matin une visite inopinée au palais Ksar Said au Bardo, où elle a pris connaissance des activités de cette institution et des préoccupations d’ordre social et professionnel du personnel.

La ministre a, à cette occasion, insisté sur la nécessité de travailler de manière participative au sein de cette institution afin qu’elle remplisse au mieux le rôle qui lui est assigné, informe le ministère.

La ministre a également affirmé que son département veillera à accélérer les travaux de restauration et de réaménagement ainsi qu’ à améliorer les conditions de travail, pour que le palais puisse remplir ses missions de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, et accueillir ses visiteurs tunisiens et touristes étrangers d’une manière digne de l’histoire de la Tunisie.

Ancien palais beylical tunisien situé au Bardo, à proximité du Musée national du Bardo, le palais Ksar Said datant de l’époque husseinite du 19ème siècle, est baptisé depuis 2019, Centre des Arts, de la Culture et des Lettres (CACL).