Le président de la république, Kaïs Saïed, a souligné l’adhésion permanente et inconditionnelle de la Tunisie à l’initiative de paix et de sécurité dans les pays du continent Africain que ce soit “à travers la mission onusienne pour la réalisation de la stabilité au Mali” ou sa participation aux opérations du maintien de paix en Centrafrique et en République démocratique du Congo”.

Dans une allocution prononcée en visioconférence, à l’occasion de sa participation à la 14e session exceptionnelle des chefs d’Etat et des gouvernements des pays de l’Union africaine, le président tunisien a déclaré que la logique du dialogue doit être privilégiée comme étant un choix stratégique et incontournable pour instaurer la paix et la sécurité dans les pays du continent Africain qui ont longtemps souffert des conflits armés et pour répondre aux attentes des peuples africains qui aspirent à un destin commun et des sociétés sécurisées et stables.

La Tunisie est consciente que le continent africain a été confronté à de nombreux défis et crises qui ont duré plusieurs années, a-t-il indiqué, et que les peuples ont profondément souffert des effets des conflits sur le continent africain ayant causé également un blocage au niveau du développement et la prolifération des phénomènes du terrorisme et de l’extrémisme, du crime organisé, la migration illégale, la pauvreté et la misère.

“Nous avons l’intime conviction que le continent africain est capable de défendre ses intérêts stratégiques et ses priorités sur les plans politique, du développement et de la sécurité, dans le cadre d’une approche globale de coopération et de visions claires permettant de faire taire les armes et diffuser la culture de la paix et la sécurité”, a affirmé le chef de l’état.

Kaïs Saïed rappellera l’adoption à l’unanimité par le Conseil de sécurité de la résolution numéro 2532 de l’année 2020 sur la pandémie de Covid-19 qui a constitue un acquis historique important à toute l’humanité, partant du fait qu’elle a élargi la notion de sécurité globale, enraciné la conscience collective à l’égard de la fragilité de la conjoncture internationale et doté la communauté internationale de mécanismes appropriés pour intervenir rapidement et efficacement dans la gestion des crises et des menaces contre la sécurité et la paix internationales.

Le chef de l’Etat tunisien a appelé la communauté internationale à accorder davantage d’intérêt au processus de la coopération internationale…