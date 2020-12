Une commission de la présidence du gouvernement sera formée, sur instruction du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et chargée de négocier avec l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) concernant l’augmentation spécifique accordée aux ingénieurs de la fonction publique, conformément à l’accord du 5 septembre 2019, a déclaré à l’Agence TAP, le président de l’OIT, Kamel Sahnoun.

“Fin décembre 2020, sera le dernier délai des négociations “, a ajouté le responsable, qui s’est entretenu, jeudi, avec le chef du gouvernement, en présence d’une délégation de l’OIT.

Cette entrevue intervient suite à la grève observée le 27 octobre 2020, par les ingénieurs exerçant dans les institutions et les établissements publics.

Selon Sahnoun, la rencontre avec le chef du gouvernement, a permis d’évoquer plusieurs questions dont le salaire minimum des ingénieurs du secteur privé, le recrutement des ingénieurs de spécialité au sein des diverses institutions et la révision des législations régissant l’activité des bureaux d’études.

Il a été également, question de revenir sur les exigences référentielles des marchés publics, pour garantir la participation des bureaux d’études et des sociétés tunisiennes d’ingénierie aux études et des travaux de réalisation des grands projets nationaux et internationaux.

L’entretien a aussi, permis de souligner la nécessité d’accélérer l’adoption du projet de statut régissant la profession d’ingénieur et l’institution d’un code d’éthique en plus de la mise à jour de l’article 96 du code pénal pour les fautes professionnelles et aussi les dispositions concernant les suspensions préventives.

Les ingénieurs exerçant dans les établissements et institutions publiques, avaient observé une grève, du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 2020, pour réclamer l’augmentation spécifique, dont bénéficient leurs collègues de la fonction publique dans le cadre de l’accord du 5 septembre 2019.