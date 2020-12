Le comité de pilotage du programme ” Appui à la décentralisation, la gouvernance et le développement local en Tunisie ” a tenu jeudi sa première réunion à distance.

Le programme est destiné à 9 municipalités à savoir les communes de Medenine, Zarzis, Djerba Ajim, Midoun, Houmt Souk, Ben Guerdane, Tataouine, Rémada et Gabès. Il s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD).

Au cours de la réunion, présidée par le ministre des Affaires locales et du Développement Mustapha Aroui, les membres du comité de pilotage ont adopté le plan d’action 2020/2021 et décidé d’associer de nouveaux partenariats avec la Fédération nationale des Municipalités et l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie, selon un communiqué du département.

Les participants ont, également, convenu d’inscrire trois autres municipalités au programme ; Zarzis nord, Tataouine sud et El Hamma et de prolonger la durée du projet.

L’ambassadeur des Pays-Bas, le représentant du PNUD à Tunis et des représentants de l’agence espagnole pour la coopération au développement internationale ont pris part à la réunion.

Etaient également présents, des membres du Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation, de la Fédération nationales des Municipalité, en plus des présidents des municipalités bénéficiaires du programme et du président de l’Instance générale de prospection et d’accompagnement du processus décentralisé.