Des études visant la restructuration de certaines entreprises publiques, dont El Fouledh et les Ciments de Bizerte, ont été élaborées, et des rencontres avec les acteurs sociaux ont également démarré pour identifier des solutions réalisables. C’est ce qu’a déclaré la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Salwa Sghaier, qui répondait aux questions des députés, au cours d’une séance plénière tenue, mercredi soir, et consacrée à l’examen du budget de son ministère.

Par ailleurs, elle a rappelé que la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) fait face à un déséquilibre financier cumulé qui s’explique par les montants dus aux clients et les investissements qu’elle doit réaliser.

La STEG a reporté le recouvrement des montants dus des citoyens et des entreprises au cours de la période Covid-19, faisant savoir que la société œuvre actuellement au remboursement de ces montants.

Quant à la Société des Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS), la ministre reconnaît qu’elle est dans une situation financière difficile, ajoutant qu’un avis de difficultés économiques a été soumis, le 24 novembre 2020, au Comité de suivi des entreprises économiques relevant du ministère de l’Industrie; l’avis qui été renvoyé au Tribunal de Première instance de Sousse pour prendre les mesures nécessaires.