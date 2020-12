Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a entamé l’exécution de certaines mesures visant l’orientation des subventions en ciblant directement les ménages qui en ont le plus besoin et la rationalisation des subventions des produits de base, telle que l’organisation de la vente du pain. C’est ce qu’a indiqué le ministre du Commerce, Mohamed Boussaïd, en réponse aux interrogations des députés, au cours d’une séance plénière consacrée à l’examen du budget de son ministère.

Toutefois, précise-t-il, le dossier des subventions ne relève pas uniquement du ministère du Commerce, mais concerne également plusieurs départements dont celui des Finances.

Dans cet ordre d’idées, Boussaïd a souligné que son département a décidé la numérisation des systèmes gestion du sucre, de la farine et de l’huile subventionnée à travers une application informatique, comme première phase. Les professionnels seront consultés sur ces mécanismes visant le suivi de l’écoulement de ces produits subventionnés en vue de garantir leur faisabilité.

Plusieurs mesures seront prises dans le cadre d’une collaboration avec le ministère des finances, des technologies de la communication et des affaires sociales pour identifier les scénarios possibles de développement et de réforme du système des subventions.