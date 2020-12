“A l’occasion de la célébration de la fête nationale de la Roumanie, le 1er décembre, j’ai le plaisir de vous envoyer tous mes vœux de santé, de confiance et de prospérité, à tous les Roumains en Tunisie et partout dans le monde. En cette année fatidique, 2020, la fête nationale est célébrée dans des conditions particulières et c’est précisément pour cette raison que je tiens à souligner l’importance des actions de solidarité civique, tout en étant convaincu que nous avons la capacité de surmonter ensemble cette période difficile.

L’anniversaire de la fête nationale roumaine appelle à l’expression des valeurs fondamentales qui nous définissent en tant que nation, de l’unité nationale indissoluble des Roumains dans le pays, dans la diaspora, mais aussi dans les communautés historiques autour de nos frontières. De plus, le 1er décembre représente l’aspiration de notre nation à un État de droit solide et unifié, fondé sur des normes et des valeurs démocratiques que nous partageons avec les 27 autres États membres de l’Union européenne, notre maison commune. Ce sont les prémisses sine qua non à partir desquelles la Roumanie a commencé à définir une société moderne, inclusive, durable et résiliente.

La fête nationale représente plus qu’un moment historique, la Grande Union de 1918. Elle est le symbole de nos aspirations communes et des valeurs culturelles roumaines. Le projet de société qui nous anime repose sur ces valeurs partagées, indépendamment de l’appartenance ethnique, du sexe ou de la religion. La solidarité face aux difficultés et l’attachement aux valeurs démocratiques européennes, malgré des moments historiques difficiles, a permis une évolution extraordinaire à l’échelle de l’histoire et un retour à un régime démocratique il y a 30 ans, après plusieurs décennies de dictature.

L’architecture de l’État roumain moderne est basée sur le développement du rôle et du profil de la Roumanie au sein de l’Union européenne et de l’OTAN, le renforcement et l’expansion du partenariat stratégique avec les États-Unis, un profond attachement au multilatéralisme et au respect du droit international, et la promotion des valeurs démocratiques.

La fête nationale de la Roumanie nous rappelle que les liens d’âme restent le pont qui nous rapproche de nos proches et nous rappelle les valeurs identitaires qui nous unissent où que nous soyons, dans le pays, en Tunisie ou dans d’autres pays du monde.

Malgré la pandémie mondiale, l’Ambassade de la Roumanie à Tunis a continué de promouvoir le développement des relations bilatérales avec la République tunisienne et de soutenir la communauté roumaine.

Vers le début de l’année 2020, nous avons mis en œuvre le Centre de Culture et de Science de la Roumanie à Tunis et nous avons commencé les cours de la langue roumaine au sein du Lectorat Roumain à l’Institut Habib Bourguiba des Langues Vivantes de l’Université de Tunis El Manar, avec le soutien de Mme. Florica Lia Faur. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire des relations bilatérales, les Tunisiens et les Roumains de Tunisie peuvent mieux comprendre la langue et la culture roumaines à travers une série d’activités menées en partenariat avec les institutions tunisiennes et la société civile.

De plus, au cours des premiers mois de l’année, nous avons eu plusieurs visites, dont une importante délégation parlementaire roumaine qui a élargi le dialogue bilatéral dans le domaine de l’éducation.

Depuis le début de la crise sanitaire, le ministère des Affaires étrangères s’est donné pour priorité d’assurer les droits et le soutien des Roumains à l’étranger, aussi bien ceux qui résident dans d’autres États que ceux qui y ont été temporairement. La mission la plus importante, au-delà de la continuité de l’activité diplomatique, était de fournir une assistance consulaire et de faciliter le rapatriement des Roumains qui se trouvaient dans des situations particulières, en leur fournissant des informations sur les mesures adoptées par les autres Etats, y compris du point de vue des risques et des difficultés liés aux voyages à l’étranger.

Avec l’aggravation de la situation épidémiologique au début de cette année, l’Ambassade de la Roumanie, en particulier la section consulaire, a fait des efforts particuliers pour rapatrier, en toute sécurité, nos concitoyens et pour apporter un soutien aux Roumains en Tunisie. En outre, notre mission diplomatique a identifié un certain nombre de pharmacies et de cabinets médicaux en Tunisie et a créé une liste de contacts avec le personnel médical disponible pour fournir une assistance spécialisée en roumain, à la fois aux membres de la communauté roumaine et aux citoyens roumains qui se trouvent temporairement sur le territoire tunisien.

Bien que nous ayons dû rester isolés et en quarantaine et bien que la situation ait imposé de multiples restrictions, l’Ambassade de la Roumanie à Tunis a continué à fournir une assistance consulaire et humanitaire aux Roumains en Tunisie. Nous avons également continué à développer les relations politico-diplomatiques et économiques entre la Roumanie et la Tunisie à travers de multiples réunions et projets, avec les autorités centrales et locales (ministres, secrétaires d’État, directeurs généraux, gouverneurs, maires).

De plus, nous avons réussi à faire un projet d’âme, le 27 octobre, l’inauguration officielle de la «Placette Reine Marie de Roumanie», située à la Cité Jardins, devant la Section Consulaire de l’Ambassade. 102 ans après la Grande Union, la forte personnalité universelle de la reine Marie de Roumanie reste un exemple de courage et de progrès pour l’histoire de la Roumanie, et en créant cet espace public, les habitants de la capitale Tunis qui visitent la section consulaire de l’Ambassade de la Roumanie auront l’occasion d’en savoir plus sur notre histoire, dans l’esprit du rapprochement entre les peuples roumain et tunisien.

Aujourd’hui, à l’occasion de la fête nationale, je veux annoncer le lancement de l’Association culturelle tuniso-roumaine, la première organisation de Roumains de la métropole du Grand Tunis. Sous la direction de Mme Natalia Dolganiuc, Roumaine de Bessarabie, l’Association a parmi ses priorités l’organisation d’événements culturels (théâtre, musique, spectacles pour enfants et adultes) tant pour la communauté roumaine que pour le grand public tunisien, la coopération avec les associations roumaines, la promotion des échanges culturels, la participation à des programmes éducatifs, l’organisation de séminaires et des projets de promotion des relations bilatérales.

La résilience d’une société signifie également la protection des mécanismes démocratiques, quelles que soient les difficultés. Dans ce contexte, nous vous assurons du plein soutien de notre mission diplomatique pour l’organisation, dans les meilleures conditions, des élections législatives du 5 au 6 décembre à l’Ambassade de la Roumanie.

L’année 2020 nous a apporté des défis majeurs, mais dans tout défi il y a des opportunités. La résilience de la société et des valeurs roumaines dépend des décisions politiques, mais aussi des gestes individuels. Chacun de nous peut être un ambassadeur de notre pays par acte et parole. Ainsi, nous pouvons contribuer au développement de la Roumanie et de notre nation, quel que soit le coin du monde dans lequel nous nous trouvons. Nous vivons une période difficile et les valeurs sont évidemment importantes.

C’est pour ces raisons que je suis convaincu que nous avons des raisons de célébrer le 1er décembre 2020, une solidarité roumaine retrouvée.

Joyeux anniversaire pour la Roumanie! Joyeux anniversaire pour tous les Roumains!”