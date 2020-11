Sept écoles nationales d’ingénieurs participent, cette année, au 6ème programme ” Seeds for The Future ” (Graines de l’avenir), de formation en Intelligente Artificielle, Internet des objets (IOT), 5G et HMS (Huawei Monitoring System), initié par l’opérateur chinois Huawei en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère des Technologies de la communication et de la transformation digitale.

Au total, 32 étudiants tunisiens prennent part, à cette formation, organisée cette année 100% en ligne en raison de la pandémie du Covid-19 et inaugurée, lundi, 30 novembre 2020, par Hong Liang, directeur général adjoint de Huawei Tunisie.

” Seeds For The Future ” a pour objectif principal d’aider les participants à se familiariser avec des pratiques innovantes et à cultiver un esprit de coopération internationale.

Selon le vice-président en charge des relations publiques de Huawei Afrique du Nord, Adnene Ben Halima, le programme ” Seeds for the Future” est un programme de développement des jeunes talents. “Les étudiants rigoureusement sélectionnés chaque année, depuis 6 ans, peuvent vivre une expérience exceptionnelle d’innovation et d’apprentissage”, a-t-il dit