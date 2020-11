La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a remporté le prix “HR Awards Tunisia 2020″ dans la catégorie ” Stratégie globale face à la crise Covid-19 “, dans le cadre de la 7ème édition de ” HR AWARDS Tunisia 2020 ” organisée par l’Association des responsables de formation et de gestion humaine dans les entreprises (ARFORGHE) et la fondation KONRAD Adnauer-Stiftung (KAS).

Pour cette année, une édition spéciale, crise de la Covid-19 oblige, a été instaurée reflétant ainsi un ajustement de la grille d’audit, et ce afin de repérer les meilleures entreprises qui se sont distinguées dans la lutte anti-Covid-19 et qui ont su retenir leurs talents et préserver le bien-être de leur capital humain.

Ce prix est le fruit d’un travail d’équipe capable de relever les défis devant toute situation. La résilience, l’agilité et l’engagement de tous sont les facteurs clés de la réussite de la Caisse face à cette crise, lit-on dans un communiqué publié par la CDC sur son site web.

Ce concours vise à récompenser les employeurs ayant mis en place les meilleures pratiques RH, garantissant à leurs collaborateurs les conditions de travail optimales, ainsi que leur développement sur le plan professionnel et personnel.

Les entreprises et institutions participantes ont été évaluées selon un référentiel permettant de passer en revue, selon une démarche scientifique, l’ensemble des aspects qui ont été communiqué à la suite de la soumission de leurs candidatures.