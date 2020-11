Le président de la commission des finances, de la planification et du développement, relevant de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Haykel Meki a appelé le Chef du gouvernement ” à être franc et à présenter les données inscrites dans le cadre du projet de loi des finances(PLF) pour l’exercice 2021 “.

Intervenant samedi, au cours de la séance plénière consacrée à l’examen du budget de l’Etat et du bilan économique pour l’exercice 2021, Mekki a souligné que “les données présentées par le chef du gouvernement qui concernent des questions déterminantes pour l’avenir de la Tunisie et la vision du gouvernement en termes de travail et de réforme, n’ont aucune trace concrète dans le PLF 2021, présenté à l’ARP.

De son côté, le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, a considéré que la déclaration du président de la commission ” n’engage pas le Parlement, mais uniquement sa personne “. Dans son discours, Mechichi avait qualifié le PLF 2021, ” de loi de la vérité des chiffres illustrant la réalité quotidienne du peuple tunisien et des entreprises économiques tunisiennes”.

Il a évoqué la résolution des obstacles administratifs et bureaucratiques, la mise à jour de l’approche de développement participative et la nécessité d’œuvrer à la mobilisation des ressources de l’Etat. Il s’agit, également, de l’intégration de l’économie parallèle dans l’économie formelle, la poursuite de la réforme fiscale, la réforme de l’administration, l’incitation à l’épargne et à l’investissement, la lutte contre l’évasion fiscale et la rationalisation des paiements en espèces