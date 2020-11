La ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Fonction publique, Hasna Ben Slimen, a participé, jeudi 26 novembre, à une réunion de haut niveau sur les priorités de l’Initiative pour la gouvernance et la compétitivité dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) et les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la période 2021-2025.

Selon un communiqué rendu public le 27 courant par les services du ministère de la Fonction publique, les priorités de cette initiative portent sur la gouvernance des crises, la coordination entre les autorités publiques, l’appui aux femmes et aux jeunes et le renforcement de leurs capacités à faire face aux répercussions économiques et sociales de la pandémie Covid-19.

Cette initiative vise également à restaurer la confiance des citoyens en les institutions de l’Etat et à digitaliser les modes de fonctionnement de l’administration pour mieux répondre aux exigences de la phase actuelle et aux besoins des citoyens.

Hasna Ben Slimen co-préside avec le représentant permanent de l’Italie à l’OCDE, l’Initiative de gouvernance pour la Région MENA qui a pour objectif d’échanger l’expertise et les expériences réussies.