Le Directeur du bureau de la Banque mondiale (BM) pour la région Moyen-orient et Afrique du Nord (MENA) Ibrahim Dajani a souligné la détermination de son Institution la Banque Mondiale (BM) à poursuivre son appui au ministère de l’Equipement et de l’habitat, pour l’exécution de ses grands projets de développement dans le domaine des ponts et chaussées.

S’exprimant lors d’une rencontre tenue, mercredi, avec la ministre de l’Equipement et de l’habitat Sarra Zaafrani Zenzri , Dajani a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement du projet du tronçon reliant Tataouine à l’autoroute A1, dans ses deux premières tranches, ainsi que la haute qualité des travaux réalisés, conformément aux normes techniques et contractuelles.

La ministre a souligné l’impératif de hâter la réalisation du reste des travaux de la 2ème tranche du projet reliant Tartaouine et l’autoroute A selon la qualité et les normes requises, pour que le projet soit ouvert à la circulation et exploité dans les meilleures conditions, en termes de sécurité routière, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Elle a, également, mis l’accent sur l’impératif d’accélérer l’accomplissement du reste des travaux pour la libération de l’emprise foncière pour le projet de doublement de la route nationale n° 13. L’objectif recherché est d’assurer le lancement du projet dans des conditions favorables et son accomplissement dans les délais contractuels.

La ministre a, par ailleurs, exprimé le souhait de renforcer la coopération avec la BM, durant la prochaine période, en matière d’appui au ministère dans l’exécution des grands projets de développement.

La rencontre a permis de passer en revue l’avancement du projet de doublement de la route nationale n°13 reliant les gouvernorats de Kasserine et Sfax, passant par les gouvernorats de Kairouan et Sidi Bouzid, ainsi que le dossier d’appel d’offres international relatif aux tranches financées par la BM et qui devra être annoncé fin 2024.