La ministre de la Femme, de la Famille et des Seniors, Iman Zahouani Houimel, a déclaré que son département est sur le point de lancer le programme de l’initiative économique des femmes (Raida) dans sa nouvelle version, après l’étape de la consultation, de l’ évaluation et de l’échange d’expériences pour soutenir l’entrepreneuriat féminin.

Lors de la réunion périodique du Conseil des pairs pour l’égalité des chances hommes-femmes, lundi 23 novembre 2020, Houimel a estimé que l’une des priorités du ministère consiste à autonomiser, sur le plan économique, les femmes à travers l’investissement. Il s’agit également de créer des opportunités d’emploi pour les femmes afin de surmonter les difficultés sociales et économiques, selon un communiqué publié par le ministère.

Dans le même contexte, elle a indiqué que les travaux, au stade actuel, sont principalement axés sur l’élaboration d’une nouvelle approche en matière de participation des femmes aux politiques économiques du pays, dans le cadre du plan de développement 2021-2025.

Elle a souligné les efforts déployés par les membres du Conseil des pairs, pour inclure l’approche du genre dans la planification, la programmation et les budgets, mettant l’accent sur le rôle important joué par le Forum canadien des fédérations pour son soutien continu aux travaux du Conseil depuis sa création.

L’ordre du jour du Conseil a prévu une évaluation du programme de promotion de l’initiative économique des femmes “Raida”, l’examen des problèmes et des difficultés de la mise en œuvre des éléments du programme, et la présentation d’une version rectificative du texte du décret gouvernemental n° 626 de 2016 portant création du Conseil des pairs pour l’égalité des chances entre les hommes et les Femmes, afin d’assurer une mise en œuvre efficace de l’approche du genre dans tous les programmes, plans et budgets.

La réunion a connu la participation de la directrice régionale du Forum canadien des fédérations, Leila Haouaoui, et des membres du Conseil représentants des structures publiques, des organisations nationales et des composantes de la société civile, selon la même source.