Le programme “Mouatheqat/Women in Dox”, qui lance sa première édition en 2020, est un incubateur de neuf mois de janvier à septembre 2021 à Berlin et en Tunisie. Destiné à des femmes professionnelles, il vise à leur permettre d’acquérir et d’obtenir une expérience pratique et d’échanger les compétences nécessaires pour écrire, rechercher, réaliser, produire et monter un film documentaire.

L’accent est mis sur l’exploration et l’expérimentation de différentes formes de narration émanant de perspectives individuelles, reflétant des voix et des expériences personnelles. Ouvert aux candidates des six pays suivants et à leurs diasporas internationales : Algérie, Egypte, Jordanie, Mauritanie, Soudan et le Tunisie, Mouatheqat est un programme de bourse gratuit pour les femmes arabes/africaines qui aspirent à devenir réalisatrices de documentaires.

Grâce à une série de modules interconnectés, implémentés en ligne et hors ligne, entre Berlin et la région afro-arabe, le programme guidera les boursières à travers un processus holistique et collectif de réalisation de documentaires, de l’idée à la livraison. “Mouatheqat” souhaite connecter et croiser les imaginaires intergénérationnels, interdisciplinaires et interculturels de femmes désireuses de transmettre leur voix à un public global. Le récit est un outil formidable et les récits factuels (documentaires) forment la base de la construction d’une vision de l’avenir.

La culture visuelle est devenue le principal vecteur de transmission culturelle, mais elle est soumise à une vaste marginalisation des diverses voix féminines, ayant de fortes conséquences. “Mouatheqat” espère provoquer une transformation radicale de l’espace audiovisuel existant à travers cette communauté restreinte et interconnectée de femmes professionnelles du cinéma documentaire, Women in Dox. Cette bourse sera décernée à six femmes motivées, issues de différents secteurs du milieu professionnel, en encourageant les réalisatrices, les productrices, les cinématographes, les chercheuses, les monteuses, les ingénieures du son et autres professionnelles de la création à envoyer leur candidature, tant qu’elles sont inspirées par la pratique collective et animées par le désir de raconter leur histoire.

La bourse est ouverte à tous les niveaux d’expérience professionnelle. Mouatheqat est un programme gratuit qui s’adressera à six pays différents pour chaque édition. Pour la première édition, les candidates des pays suivants et de leurs diasporas internationales sont éligibles : Algérie, Egypte, Jordanie, Mauritanie, Soudan, Tunisie. Mise en œuvre avec un solide réseau national, régional et international de créatifs, d’organisations culturelles, d’organisations de la société civile, de festivals et de marchés du film en Europe et dans la région arabo-africaine, la bourse vise à établir et à consolider les liens durables des boursières avec l’industrie internationale. Et cela pour créer des hubs d’échange afin d’interconnecter les secteurs créatifs en Afrique, dans le monde arabe et en Europe. Le programme est conçu et mené avec le soutien d’un vaste réseau de professionnels du cinéma reconnus au niveau international, et avec la vaste communauté de DOX BOX de cinéastes et d’experts régionaux et internationaux de l’industrie. DOX BOX souhaite offrir un espace à diverses perspectives et récits, indépendamment de la classe sociale, de l’orientation sexuelle, de l’expression du genre, du handicap physique ou mental, de l’apparence physique, du corps, de l’âge, de la race, de l’ethnie ou de la religion.

Le programme dans sa deuxième phase en Tunisie

Pendant les neuf mois du programme, les six boursières sélectionnées seront guidées à travers chaque étape du processus par une série de sessions traditionnelles, expérimentales et alternatives sur mesure, menées par des praticiens reconnus au niveau international. Les boursières finaliseront collectivement deux films documentaires traduisant leurs compétences acquises en une expérience pratique sur le terrain. Une fois le projet terminé, les boursières disposeront des connaissances, de l’expérience et du réseau nécessaires pour transmettre l’art de la réalisation de documentaires à leurs pairs et à leur réseau dans leurs pays respectifs.

La bourse est divisée en trois phases. La Phase une qui consiste en un incubateur de récits à Berlin (janvier – mars) sera consacrée à la transformation des idées en un scénario de tournage. Cette phase suit le processus de réalisation du film jusqu’à la pré-production.

La Phase deux qui est une implémentation en Tunisie (avril – juin) consistera en l’adaptation des scénarios, repérage des lieux et tournage avec des partenaires de production locaux en Tunisie. quant à la phase trois, celle de la Post-production et distribution à Berlin (juillet – septembre), elle servira au montage et à la finalisation de la post-production, y compris l’élaboration d’une stratégie de distribution dans des festivals. Chacune des boursières assistera à un festival/marché international du film pendant la durée de la bourse, aidée par DOX BOX (dépendamment des règlements relatifs à la pandémie COVID-19 des différents festivals en ligne/hors ligne). DOX BOX encouragera les rencontres entre les boursières et les professionnels internationaux, y compris les cinéastes arabes/africains basés à Berlin, en vue d’éventuelles collaborations, tant physiques que par le biais de la communauté virtuelle en ligne de DOX BOX. DOX BOX s’engage à garantir les besoins et l’espace nécessaires aux boursières pour qu’elles puissent formuler leurs pensées et acquérir des compétences sans leur imposer une quelconque conformation au préalable. De leur côté, les boursières devront s’engager pleinement dans ce programme, avec l’esprit de collaboration qu’il favorise.

AVIS COVID-19

A la lumière de la crise sanitaire Covid-19, Dox Box informe du respect des espaces de rencontre physique. En conséquence, DOX BOX veillera à ce que le programme soit mené dans le respect rigoureux de la réglementation COVID-19 dans tous les lieux, tant en Allemagne qu’en Tunisie. Toutefois, DOX BOX suit de près l’évolution de la pandémie et, si nécessaire, le programme pourrait être modifié. Et ceci en s’orientant vers une forme hybride d’organisation si nécessaire pour explorer et faire progresser la communauté numérique DOX BOX en tant qu’espace de transmission et de partage des connaissances. Le programme équipera les boursières des connaissances nécessaires pour travailler avec des outils numériques et les nouvelles technologies Internet et numériques à tous les stades du processus, et ce afin d’être dans l’air du temps.

DOX BOX a un pied en Europe et l’autre dans le monde arabe et sur le continent africain. Cette organisation à but non lucratif propose un large éventail de programmes de soutien et de formation aux réalisateurs de documentaires dans la région arabo-africaine. Sa mission est de remédier aux déséquilibres structurels dans le secteur audiovisuel qui ont un impact négatif sur les créatifs du Sud. Créée en 2014 à Berlin, l’organisation veut contribuer à créer une communauté arabo-africaine prospère de réalisateurs et réalisatrices de films documentaires, en relation avec l’Europe et à l’international. Les programmes de DOX BOX comprennent des programmes d’éducation, de formation et de soutien en ligne, des archives cinématographiques, de la recherche et des publications, un programme de résidence, des subventions, l’élaboration de politiques ainsi que l’organisation d’événements de réseautage et de la Convention du Documentaire, un rassemblement annuel de professionnels du documentaire, d’artistes et de décideurs de la région arabe, d’Afrique, d’Europe et du monde entier.