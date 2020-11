Ancien conseiller à la sécurité nationale auprès de feu le président Béji Caïd Essebsi, Kamel Akrout a créé un think tank spécialisé dans les questions stratégiques et sécuritaires.

Un an presque jour pour jour après avoir présenté sa démission de son poste de premier conseiller à la sécurité nationale -et en même temps secrétaire permanent du Conseil national de sécurité au président nouvellement élu, Kaïs Saïed-, le contre-amiral Kamel Akrout revient sur le devant de la scène. L’ex-officier supérieur de la marine nationale prend pied dans le monde associatif en créant l’Association internationale de prospective et d’études stratégiques et sécuritaires avancées (IAPASSS).

Ce think tank, qui se veut une «une plateforme de prospective, de réflexion, de recherche et d’étude dans le domaine de sécurité, de défense, de géopolitique et des évolutions technologiques», s’est fixé un large éventail d’objectifs. Il s’agit de l’analyse des questions géostratégiques, sécuritaires et diplomatiques sur le plan national, régional et international et la participation au débat intellectuel y afférent. Mais aussi de la formulation de propositions pour la sauvegarde de la sécurité nationale. Dans ce cadre, il se propose d’établir de partenariats avec le secteur privé dans la recherche stratégique et l’élaboration de visions futures et solutions aux questions nationales et régionales en suspens.

Le think tant va aussi agir pour le renforcement de la coopération entre les chercheurs dans le domaine de développement, notamment en Tunisie, au Maghreb arabe, au Moyen-Orient, dans l’espace euroméditerranéen et au Sahel. La production du savoir relatif aux politiques de développement, de la recherche scientifique et du renforcement des capacités, et la présentation de «propositions aux autorités gouvernementales, aux médias, aux hommes d’affaires, aux experts et aux associations similaires, c’est également dans ses objectifs.

Kamel Akrout a créé l’IAPASSS -dont il est président- avec une belle brochette d’anciens responsables et experts. Il s’agit entre autres de Naziha Laabidi (ancienne ministre de la Femme dans le gouvernement Youssef Chahed), numéro 2 du think tank en qualité de vice-président ; et d’anciens diplomates (Abderrazak Landoulsi, Tarek Azouz) ; un expert des questions stratégiques en la personne de Jalel Tounsi (officier de la marine, trésorier de l’association).

M.M.