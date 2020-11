L’Agence des Ports et des Installations de Pêche (APIP) s’apprête à développer ses infrastructures portuaires et aussi les services fournis aux pêcheurs, dans le cadre d’un programme rénovation des ses moyens et outils logistiques, à moyen et long termes, a annoncé, mercredi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime.

Déjà, l’APIP a procédé à l’acquisition de 5 Grues de levage mobile pour soulever les navires. Il s’agit de deux grues d’une capacité de 250 tonnes dont l’une est en cours d’installation au port de Zarzouna (gouvernorat de Bizerte) et l’autre va être installée dans le port de Zarzis, et de 3 grues d’une capacité de 300 tonnes qui vont être livrées durant les semaines à venir et qui seront installées dans les ports de Kelibia, Sfax et Téboulba.

Parmi les nouvelles acquisitions de l’APIP figurent également trois unités de curage des bassins portuaires (2 pelles mécaniques hydrauliques et un Bulldozer) qui seront livrés durant le premier trimestre de 2021, cinq grues télescopiques d’une capacité de 14 tonnes, un camion porte-char, 5 camions légers et un camion poids lourd de 20 m3.

L’APIP a également procédé à l’acquisition des équipements nécessaires pour un atelier mécanique mobile, ainsi que des équipements d’un atelier électrique et hydraulique mobile et de deux voitures qui ont été livrés le 18 novembre 2020.

Ces acquisitions permettront de renforcer le positionnement des ports tunisiens en méditerranée en fournissant les services de maintenance nécessaires aux navires étrangers, ce qui permettra de renforcer la main d’œuvre spécialisée dans la maintenance et la réparation des navires.

L’APIP est, par ailleurs, en train de chercher les financements nécessaires pour acquérir, en 2021, des équipements permettant de préserver l’environnement portuaire (6 embarcations de collecte des déchets, un aspirateur portuaire, une filtre à eaux polluées, 6 camions de nettoyage de rue).

Parallèlement, l’agence est en train de finaliser les procédures de recrutement de 49 agents entre (techniciens, chauffeurs …) pour améliorer la qualité de ses prestations.