Une réception pour les travaux de réalisation du port de pêche dans la région de Sidi Mansour (gouvernorat de Sfax) a eu lieu, samedi 21 mai à Sfax, en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, et les différents cadres du secteur.

Cette rencontre a permis d’examiner les différents problèmes liés au projet du port de pêche, à l’instar de son raccordement aux réseaux de l’électricité et de l’eau potable.

A cette occasion, le maire de Sfax, Mounir Elloumi, a reproché à l’entreprise chargée des travaux de n’avoir pas pris en compte les résultats de la mise à jour de l’étude de faisabilité du projet sur l’environnement de la zone réalisée depuis 2006, se basant uniquement sur des données qui remontent à 2001.

A rappeler que la réalisation du projet du port de pêche dans la région de Sidi Mansour du gouvernorat de Sfax, depuis 2016, a engendré un problème d’ordre environnemental, notamment au niveau du flux et du reflux de la mer, ce qui a provoqué la protestation et la colère des marins-pêcheurs et de certains habitants de la région.