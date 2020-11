La société SERVICOM tiendra une communication financière le Mardi 24 Novembre 2020 à 15h au siège de l’Institut Arabe Des Chefs D’entreprises (IACE) – Les Berges du Lac1 -Tunis.

Cette communication sera animée par Monsieur Mourad DIMASSI, Président Directeur Général et portera sur l’avancement du plan de redressement de la société, réalisations 2019 et 2020 et les perspectives 2021-2024.