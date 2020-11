La compagnie aérienne nationale Tunisair a annoncé, mardi 17 novembre, que de nouvelles mesures pour les passagers à destination de l’Espagne ont été mises en place.

Ainsi, tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire sanitaire personnel et non transférable disponible sur ce lien: https://urlz.fr/efKv, indique Tunisair dans un communiqué, précisant qu’une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur reçoit un QR code associé à son voyage qu’il doit conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

A compter du 23 novembre 2020, un test PCR effectué moins de 72h avant l’arrivée et dont le résultat est négatif sera exigé à l’entrée du territoire espagnol, note Tunisair. La compagne rappelle que l’ensemble du territoire espagnol est soumis aux règles de la nouvelle normalité, lesquelles prévoient notamment :