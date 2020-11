Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Torsadera, a exprimé la volonté de son pays de développer les relations commerciales et les échanges économiques avec la Tunisie, évoquant le nécessaire lancement d’une ligne aérienne entre les deux pays, selon le vice-président de TABC, Issam Ben Youssef, cité par l’Agence TAP.

Faustin Archange Torsadera a souligné que son pays est disposé à fournir l’appui et les facilités nécessaires pour renforcer les investissements tunisiens dans son pays.

A noter au passage que Issam Ben Youssef effectue des visites de prospection dans certains pays africains, dont le Cameroun et la Centrafrique.

” Torsadera a donné son premier accord pour participer à la quatrième édition de la Conférence Internationale Financing Investment & Trade In Africa (Fita), la rencontre annuelle organisée par le TABC”, a annoncé Ben Youssef.

Parmi les sujets évoqués au cours de cette réunion, à laquelle ont participé des ministres centrafricains, figurent les secteurs promoteurs notamment l’infrastructure, les transports, l’agriculture et les technologies, dans lesquels la Tunisie dispose des compétences nécessaires pour investir.

La République centrafricaine dispose d’importantes richesses naturelles et compte des gisements de bauxite, de cuivre, d’or, de diamant, d’uranium et des puits de pétrole. L’agriculture représente 50 % du PIB de ce pays qui a connu une période de croissance économique relativement soutenue entre 2015 et 2017 après la baisse de 36,7% enregistrée en 2013.