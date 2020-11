Tunisie : Vers l’instauration d’un nouveau modèle de prise en charge des personnes âgées

L’Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire (INNTA), s’apprête à instaurer, en partenariat avec l’Institut National de la Santé publique (INSP), un nouveau modèle de prise en charge des personnes âgées en Tunisie, en particulier celles sans soutien familial et celles atteintes de maladies chroniques, et ce, dans le cadre du programme de coopération transfrontalière dans la région méditerranéenne, avec le soutien financier de l’Union européenne. Selon un communiqué de l’INNTA, ce modèle comprend, 6 axes principaux liés aux personnes âgées et à leurs familles, à la santé et aux services sociaux, à l’environnement, à la gouvernance, aux finances et à la technologie.

Dans ce même contexte, l’INNTA, en partenariat avec l’INSP, a organisé un atelier virtuel à la date 3 novembre 2020, qui a été consacré au dialogue avec les professionnels de la santé, de la société civile, du secteur privé, des chercheurs et des spécialistes de la protection sociale, autour de ce programme de travail qui comprend 51 mesures pratiques.

Les travaux de cet atelier se sont focalisés sur la conjoncture sanitaire que traverse la Tunisie ainsi que sur l’ampleur de l’impact de la pandémie Covid-19 sur les personnes âgées, étant donné que cette tranche d’âge est l’une des plus vulnérables à la maladie.

L’atelier a également été l’occasion d’évoquer la nouvelle structure de la pyramide des âges dans le pays pour l’année 2030, le pourcentage de la population âgée devant dépasser, pour la première fois, celle dont la tranche d’âge varie entre 0 et 14 ans.