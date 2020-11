En Tunisie, les coûts de production des technologies de l’information, du gaz à usage industriel, de l’électricité et des services publics pour le secteur automobile demeurent les plus bas en comparaison avec 6 autres pays à savoir : la France, le Maroc, l’Allemagne, la Roumanie, l’Italie et la Turquie, selon le rapport sur les ” coûts des facteurs de production en Tunisie ” publié en novembre 2020, par l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA).

Ce rapport périodique, qui inclut dans sa première partie, certains coûts basiques nécessaires à la création d’entreprises enregistrées en novembre 2020, introduit une nouvelle partie qui traite le positionnement de la Tunisie par rapport à d’autres pays en termes de coût de production, sachant que cette étude comparative est issue d’une base de données internationale FDI Benchmark propriété de Financial Times, a encore précisé FIPA.

Pour les coûts des technologies de l’information, les postes d’analyste support informatique, et celui de spécialiste principal du support informatique, sont deux services avec les coûts unitaires les plus bas en Tunisie.

Le premier poste détient, en Tunisie, les coûts unitaires les plus bas avec des coûts nets de 619 dollars (soit l’équivalent 1,688 million de dinars) par mois, suivie de la Turquie (649 dollars) et du Maroc (893 dollars).

Quant au deuxième poste, il détient les coûts unitaires les plus bas en Tunisie avec des coûts nets de 813 dollars (soit l’équivalent de 2,216 millions de dinars) par mois, suivie de la Turquie (1 029 dollars) et de la Roumanie (1 138 dollars).

En comparaison avec les 6 pays cités, la Tunisie dispose des coûts unitaires les plus bas pour le gaz industriel avec des coûts de 0,1498 dollar (soit l’équivalent de 0,409 dinar) par mètre cube, suivie de la Turquie (0,24 dollar) et de l’Italie (0,31 dollar).

Pour ce qui est de l’électricité, les coûts unitaires d’électricité fourni aux clients industriels, tous frais et charges compris sont les plus bas en Tunisie avec des coûts de 0,0770 dollar par kWh, suivie par la Turquie (0,09 dollar par KWH) et la Roumanie (0,09 dollar par KWH), selon le rapport publié par la FIPA.

Quant aux coûts des services publics pour les entreprises œuvrant dans le secteur des composants automobiles, la Tunisie détient les coûts des services publics les plus bas avec 423,365 dollars/an (soit l’équivalent 1,152 million de dinars), en comparaison avec les résultats des 6 autres pays. Elle est suivie par la Turquie et la Roumanie avec des coûts annuels respectifs de 521,415 dollars et 578,181 dollars.

En raisons des crises que connait le pays depuis plusieurs années ainsi que des retombées de la pandémie du coronavirus, les investissements directs étrangers sont en net recul, atteignant durant les neuf premiers mois de l’année 2020, environ 1,506 MDT, contre 2 MDT durant la même période de 2019.