Au moment où les Africains tergiversent et traînent du pied sur leur ZLECAF, les Asiatiques sont passés au concret en créant la zone de libre-échange la plus vaste au monde car elle englobe une population dépassant les 2 milliards d’habitants et surtout près du tiers du PIB mondial.

Pour ceux qui s’inquiétaient ces derniers temps d’une éventuelle mort du multilatéralisme se rassurent. Quinze (15) pas d’Asie du Pacifique viennent de le prouver. En effet, dimanche 15 novembre 2020, l’Histoire retiendra que ces derniers ont signé “… un important accord commercial de libre-échange. Il a été conclu à l’occasion de la clôture du sommet virtuel de l’Asean (l’Association des nations du sud-est asiatique)“.

« Ce Partenariat régional économique global (RCEP) vise à créer une gigantesque zone de libre-échange entre la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande et les dix membres de l’Asean (Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei) », écrivent nos confrères de francetvinfo.fr.

La Chine, bien sûr, est le vrai artisan de cet accord, «…considéré comme la réponse de Pékin à une initiative américaine aujourd’hui abandonnée », rappelle le site français.

Pendant ce temps, les Africains sont là avec des slogans creux : “la ZLECAF sera la plus vaste zone de libre-échange“, “une population jeune“. Ces slogans ne payent plus, il faut aller vers des choses plus concrètes, plus terre-à-terre.

TB