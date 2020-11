Le président de la République, Kais Saied, et l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, ont eu, dimanche 15 novembre, à Doha des discussions bilatérales élargies dans le cadre de la visite d’Etat qu’effectue le chef de l’Etat au Qatar du 14 au 16 novembre courant.

Selon une déclaration commune publiée à l’issue de ces discussions, les deux dirigeants ont mis l’accent sur les relations qui lient les deux pays frères et examiné les moyens de les renforcer et de les développer davantage dans tous les domaines.

Ils ont, à cette occasion, échangé les points de vue sur les questions d’intérêt commun aux plans régional et international. Les deux parties se sont félicitées de la solidité des relations bilatérales et de la convergence des points de vue des deux pays, lit-on dans le texte de la déclaration.

Sur le plan bilatéral :Les deux partis ont fait part de la satisfaction de la concertation et de la coordination entre les deux pays et la volonté commune de développer les domaines de coopération à tous les niveaux, à travers l’intensification des échanges de visites entre les hauts responsables des deux pays.

Ils ont, par ailleurs, salué les relations de coopération et de partenariat privilégiées dans tous les domaines, notamment économiques et commerciaux, mettant en avant les opportunités réelles et diverses dont disposent les deux pays à même de renforcer ces relations, accroître les perspectives d’investissement, établir des partenariats et réaliser des projets à valeur ajoutée dans plusieurs secteurs.

Ces opportunités sont de nature, également, à augmenter le volume des échanges commerciaux et de les diversifier à travers la signature de l’accord du libre échange dans le cadre de la ligue des Etats arabes.

Les dirigeants des deux pays ont, sur un autre plan, souligné l’importance d’organiser les réunions de la haute commission mixte tuniso-qatarie pendant le premier trimestre de l’année 2021, à Doha. Celles-ci contribueront à renforcer la collaboration bilatérale dans les différents domaines d’intérêt commun.

Ils ont préconisé de parachever les concertations au sujet des accords à l’examen devant être signés entre les deux pays pour enrichir le cadre juridique régissant les relations bilatérales.

Le chef de l’Etat et l’Emir du Qatar ont, en outre, réaffirmé leur détermination commune à accélérer la réalisation du projet de production à Sidi Bouzid.

L’accent a été mis sur l’importance d’encourager la coopération en matière d’investissement, qui est de nature à renforcer davantage les relations bilatérales économiques et d’investissement entre les deux pays frères.

Les deux parties ont, également, souligné l’importance du rôle du secteur privé dans la réalisation de la complémentarité des intérêts entre les deux pays, notamment à travers les cadres juridiques de coopération et ses mécanismes, l’intensification des rencontres entre les hommes d’affaires et les investisseurs des deux pays et leur participation régulière dans les différentes manifestations économiques, commerciales et d’investissement.

Les deux parties ont, dans ce sens, invité le Conseil d’affaires tuniso-qatari à se réunir dans les plus brefs délais. L’accent a été, également, mis sur la nécessité de mettre en place une ligne maritime reliant les deux pays afin de faciliter le transport des marchandises et accroître le volume des échanges bilatéraux. Sur un autre plan, les deux dirigeants ont fait part de leur satisfaction de l’intégration de la communauté tunisienne installée au Qatar, soulignant l’impératif d’activer les commissions mixtes mentionnées dans les accords signés entre les deux pays.

Le chef de l’Etat a souligné le soutien apporté par l’Etat du Qatar à la Tunisie dans ses efforts pour lutter contre la pandémie de Coronavirus, l’accent ayant été mis sur l’importance de poursuivre la coopération dans le domaine de la santé.

Sur le plan régional et international :Les deux parties ont convenu de renforcer la concertation et coordonner les positions au niveau bilatéral et lors des différents événements régionaux et internationaux au service des questions arabes et en soutien aux causes humaines justes, dont en premier lieu la cause palestinienne. Ils ont, aussi, mis l’accent sur le renforcement de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et dans le monde entier, notamment durant le mandat de la Tunisie au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance d’opter pour les solutions pacifiques pour toutes les questions régionales et internationales, notamment à travers le dialogue.

Ils ont, également, fait part de leur satisfaction pour la tenue du Forum du dialogue politique inter-libyen en Tunisie sous l’égide des Nations Unies, formant l’espoir que ce dialogue aboutisse à un règlement pacifique garantissant la sécurité, la stabilité et l’unité de la Libye.

Au terme des discussions bilatérales, le président de la République a exprimé sa considération et ses remerciements les plus sincères à Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani pour l’hospitalité et l’accueil chaleureux qui lui ont été réservés ainsi que la délégation l’accompagnant.

Kais Saied a, à son tour, adressé une invitation à l’Emir du Qatar pour effectuer une visite en Tunisie.

L’Emir du Qatar a accueilli cette invitation favorablement et promis d’effectuer une visite en Tunisie à une date qui sera fixée par voie diplomatique.