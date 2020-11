Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a reçu, vendredi, au siège du département, l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les dossiers de coopération entre les deux pays ainsi que les prochaines échéances bilatérales.

Le secrétaire d’Etat a souligné les relations historiques qui lient les deux pays et peuples amis, exprimant la volonté de la Tunisie de renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines dont le domaine de la migration et de la circulation des personnes entre les deux pays.

Pour sa part, le diplomate français s’est félicité des relations tuniso-françaises, faisant part de la volonté des autorités françaises de développer les domaines de coopération bilatérale dans l’intérêt des deux pays et peuples amis et de poursuivre la coordination avec la Tunisie sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.