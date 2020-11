En application de l’accord stipulant l’ouverture des frontières terrestres et aériennes entre la Tunisie et la Libye, le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé vendredi qu’il a été décidé de reprendre l’activité de transport aérien entre les deux pays frères, à partir du 15 novembre 2020, conformément au protocole sanitaire et des mesures qui organisent et facilitent la circulation des voyageurs, l’échange de biens et de services.

Dans un communiqué publié, le ministère a souligné aussi l’importance de l’application des mesures sanitaires nécessaires par les citoyens tunisiens et libyens lors de leurs déplacements entre les deux pays dans le cadre de la prévention de la pandémie Covid-19.