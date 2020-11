L’association Voix de l’Enfant Monastir et USAID Tunisia JOBS lancent un programme de renforcement des capacités pour 100 femmes en situation de précarité économique et sociale avec pour objectif de faciliter leur réinsertion socio-professionnelle et favoriser leur autonomisation financière.

Selon un communiqué publié jeudi 12 novembre, le programme propose 3 cycles de formation en couture, pâtisserie et buanderie et aura lieu dans les locaux de l’association. Les formations s’étendront sur une période de 3 mois suivie d’un stage de 3 mois. 25 femmes ont déjà été choisies pour la première vague de formation.

La collaboration entre l’association Voix de l’Enfant Monastir et USAID Tunisia JOBS comporte également l’aménagement d’un point de vente à Monastir pour mettre en avant les produits confectionnés par les femmes formées lors des ateliers mais aussi l’acquisition d’équipements pour les ateliers et le point de vente.

Le partenariat s’inscrit dans le cadre de l’engagement du programme USAID Tunisia JOBS visant à soutenir l’inclusion économique des femmes et à leur offrir des opportunités d’affaires et d’emploi.