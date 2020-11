La restructuration de la société Les Ciments d’Oum El Kelil (Le Kef) sera discutée en conseil ministériel au cours du premier trimestre de 2021, après l’élaboration d’une vision globale de cette restructuration a indiqué, mercredi, la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Salwa Sghaier.

Lors d’une rencontre avec des représentants du syndicat de base de la société, son PDG, Mouldi Bessaadi, le membre du bureau exécutif du bureau régional de l’UGTT au Kef, Kamel Sayeh, et le secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé des institutions publiques et du secteur public, Slaheddine Selmi, la ministre a affirmé que la restructuration de cette société figure parmi les priorités de son département.

Elle invite également toutes les parties prenantes à proposer des solutions urgentes pour assurer la continuité de l’activité de la société et améliorer sa compétitivité en attendant sa restructuration.

La société Les Ciments d’Oum El Kelil, créée en 1974, est spécialisée dans la production et la commercialisation des ciments et de la chaux artificielle. Elle dispose d’une usine de production de ciment et de chaux artificielle à Tajerouine (Le Kef) et d’un centre de broyage du clinker à Djebel Ouest.