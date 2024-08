L’évènement, en cette fin du mois de juillet 2024, vient d’être créé par le groupe China National Building Material (CNBM), entreprise publique chinoise produisant du ciment, de gypse, de matériaux de construction et de la fibre de verre.

Ce groupe vient de racheter la part du cimentier multinational brésilien Votorantim Cimentos, dans le capital de la cimenterie tunisienne de Djebel el oust. Le montant de la transaction est estimé à 145 Millions de dollars.

Votorantim Cimentos, présent en Tunisie depuis 2010 suite au rachat de la cimenterie de Djebel Oust au cimenter portugais Cimport, est le principal actionnaire de la cimenterie de Djebel oust, 2ème cimenterie du pays. Cette cimenterie, qui emploie plus de 200 personnes, produit annuellement 1,2 million de tonnes de ciment et 1,5 million de tonnes de granulats et exporte l’excédent de sa production.

Avec cette acquisition stratégique les entreprises chinoises renforcent leurs chances pour remporter des marchés d’infrastructure en Tunisie. Les chinois sont pressentis pour remporter le juteux marché du projet d’eau profonde d’Enfidha et du projet de pont sur la mer devant relier Al-Jorf (Zarzis) à Ajim (Djerba).

Les chinois se sont engagés à financer l’étude de faisabilité technique de ce dernier projet lors de la visite qu’avait effectué, en 2018, en Chine, l’ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed.

ABS