Les travaux de maintenance réalisés au sein de la société “Les Ciments d’Oum El Kelil“, située à Tajerouine (Gouvernorat du Kef), ont contribué de manière significative à la relance de cette institution nationale et à restaurer son équilibre financier, selon le président directeur général de l’entreprise, Toufik Khardani.

Il a souligné, vendredi, à l’Agence TAP, que l’opération de maintenance a nécessité un grand effort, notamment pour remettre en service le four de la cimenterie et adopter certaines technologies avancées et nécessaires pour développer la production et garantir la continuité de l’activité.

Cela a été accompagné d’un changement au niveau de la source d’énergie exploitée par l’usine, désormais centrée sur le charbon de pétrole, ce qui a permis de réduire les coûts de production et d’améliorer la rentabilité.

Selon la même source, l’usine fonctionne désormais “à une grande capacité et à une efficacité proche des 100%”, parallèlement à une restructuration du système de travail à l’entreprise, permettant de surveiller l’ensemble des lignes de production et de gestion.

L’entreprise est aujourd’hui dans une situation optimale, capable de faire face à la concurrence intérieure et d’atteindre des bénéfices, notamment grâce à sa capacité à augmenter sa production, de 600 mille tonnes actuellement, à près d’un million de tonnes, selon les possibilités du marché, a précisé le PDG de ladite société publique.

Khardani a également souligné “l’esprit de cohésion et de discipline qui prévaut désormais dans l’entreprise”, des indicateurs qui, selon lui, “traduisent la possibilité de développer l’entreprise dans divers domaines, en adoptant une politique d’harmonie et de responsabilité”.

Et de conclure que la dette de l’entreprise, estimée à 230 millions de dinars, dont 220 MD envers la société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), pourrait être réglée à l’avenir grâce aux revenus générés par une production régulière de ciment industriel, ainsi qu’en récupérant les clients que l’entreprise a perdus au cours des dernières années.