Lors de son entretien mardi soir avec le président de l’Instance nationale de Lutte contre la Corruption (INLUCC) Imed Boukhris, la ministre chargée de la relation avec les Instances constitutionnelles Thouraya Jribi a insisté sur le souci de concevoir une vision globale destinée à soutenir les instances indépendantes.

La concrétisation de cette vision nécessite la mise en place de mécanismes de coordination et de suivi des recommandations émises par les instances, dans le cadre des préparatifs en prévision de la reprise des travaux de la commission technique des instances, le 25 novembre courant.

Le président de l’INLUCC a, de son côté, salué le soutien apporté par le ministère de tutelle aux instances indépendantes, en fournissant les moyens devant permettre l’institutionnalisation de la gestion et la bonne gouvernance, dans le cadre d’une approche basée sur la coopération et la solidarité entre les institutions de l’Etat.

Il a affirmé son engagement à parfaire la coordination et la communication avec les structures du ministère sur les différentes questions pour développer les ressources humaines de l’instance et compléter les textes réglementaires et d’application nécessaires à la consolidation de son indépendance.