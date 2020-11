La Présidence du gouvernement a précisé dans un communiqué publié, mardi soir, que le Chef du gouvernement Hichem Mechichi, avait affirmé lors d’un point de presse le 9 novembre 2020, que l’approche qui a été adoptée pour la résolution de la crise d’El Kamour, sera généralisée à tous les gouvernorats de la République sans exception. Le problème de développement concerne toutes les régions du pays et chaque citoyen tunisien a droit à de meilleures conditions de vie, a affirmé la même source.

La Présidence du gouvernement a encore souligné que la santé des Tunisiens et la promotion de l’emploi et des investissements dans les différents gouvernorats, constituent les véritables priorités de ce gouvernement, sans aucune forme de discrimination entre les citoyens, rappelant que la citation de certains gouvernorats, lors de l’allocution télévisée du Mechichi, a été à titre indicatif, sans limitation aucune.

A noter que les représentants de plusieurs organisations régionales et de la société civile dans certain nombre de gouvernorats, ont exprimé, mardi, leur mécontentement, quant à la non citation de leurs gouvernorats par le Chef du gouvernement dans son allocution adressée lundi soir au peuple tunisien.

Ils ont dans ce contexte appelé à la consécration de conseils ministériels pour examiner les conditions de développement dans leurs régions et trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés, ainsi qu’à l’adoption d’une série de mesures qui répondent aux attentes des citoyens dans ces régions.