Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi a participé, mardi, par visioconférence, à une réunion de haut niveau dans le cadre d’une initiative de l’Espagne et de la Suède sur les perspectives de renforcement de l’action multilatérale.

La réunion s’est tenue sous la présidence du roi d’Espagne avec la participation des chefs d’Etat et de gouvernement de la Jordanie, du Sénégal, de l’Ethiopie, du Bangladesh, du Canada, de la Corée du Sud, le Costa Rica, la Suède et la Nouvelle-Zélande.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l’initiative vise à affirmer l’adhésion à la Déclaration adoptée par la communauté internationale, le 21 septembre 2020, à l’occasion de la célébration du 75ème anniversaire de l’Organisation des Nations Unies. La Tunisie ayant adhéré à cette initiative depuis son lancement en octobre 2020, souligne la même source.

Dans une allocution prononcée au nom du président de la République, Jerandi a mis l’accent sur l’importance de la coopération et de la consolidation de la solidarité et de l’entraide entre les Etats et les peuples, citant la résolution 2532 du Conseil de sécurité présentée par la Tunisie et la France. Celle-ci appelle à la cessation générale et immédiate des hostilités dans toutes les situations de conflit afin de faire face à la pandémie de COVID-19.

Dans la déclaration adoptée ce mardi, les représentants des pays qui adhérent à cette initiative ont souligné leur engagement à continuer à soutenir l’ONU, à réduire les inégalités, à améliorer le système de santé mondial, à préserver l’environnement et à instaurer la paix et la justice.

Ils se sont engagés également à consacrer l’Etat de droit et des droits de l’homme, à réduire le fossé numérique et à réaliser le financement durable.