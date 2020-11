L’UTICA a exprimé, lundi, sa satisfaction pour la reprise de la production pétrolière à Tataouine, suite aux mesures prises par le gouvernement au profit de la région, appelant à trouver des solutions radicales aux problèmes de développement dans le pays.

Reconnaissant le droit de tous les gouvernorats du pays à un développement juste et équitable et de tous les tunisiens à une vie digne, l’union patronale a estimé que la solution idéale aux problèmes de développement dont souffrent plusieurs régions, réside dans l’anticipation des crises, la valorisation du potentiel de développement de ces régions, le soutien de l’investissement, la libération de l’initiative et la création de richesse.

L’UTICA a également, formulé son espoir de parvenir à des solutions radicales et économiquement efficaces pour éviter les blocages répétitifs de la production de phosphate ayant infligé des pertes énormes à l’économie nationale, au moment où le pays traverse une crise économique et financière étouffante et a besoin de toutes ses forces et ses richesses.

Le syndicat des patrons a aussi, appelé à réformer audacieusement toutes les entreprises publiques, afin qu’elles soient une locomotive de la croissance économique.

Il a, en outre, plaidé pour la résolution des problèmes logistiques, dont le problème du port de Radès, qui sapent la compétitivité de l’économie nationale, de la destination Tunisie et du climat des affaires et entravent l’exportation.

S’agissant de la loi de Finances 2021, l’UTICA a exprimé son souhait de voir rejeter les articles qui augmentent la pression fiscale sur les entreprises et instaurer des mesures à même d’encourager l’investissement, l’exportation et la création de la valeur ajoutée, car la seule voie de sortie pour le pays c’est de parier sur le secteur privé, le retour au travail et la libération de l’initiative.