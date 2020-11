Le terrorisme est une idéologie à ne confondre en aucun cas avec la grande religion musulmane faite de tolérance, a souligné vendredi Gérald Darmanin, ministre français de l’intérieur lors d’un point de presse tenu au siège du ministère de l’intérieur à l’issue de son entretien avec son homologue Taoufik Charfeddine et ce, en marge de sa visite en Tunisie.

“Nous combattons ensemble le terrorisme qui a frappé plusieurs pays du monde et nous continuerons à échanger les informations pour lutter contre cette idéologie à ne confondre, d’ailleurs avec aucune religion”, a-t-il dit.

Dans ce contexte, le ministre français a loué les efforts des services de sécurité tunisiens qui, quelques heures après l’attentat de Nice, ont apporté des informations considérables à la police française pour pouvoir mieux comprendre ce qui s’était passé.

Il a, en outre, indiqué que l’amitié et le partenariat historique qui lient la Tunisie et la France ont encore de belles années devant eux affirmant la parfaite envie de coopérer avec la Tunisie dans le domaine de la migration irrégulière et ce, dans un cadre méditerranéen et européen.

Pour sa part, le ministre tunisien de l’intérieur, Taoufik Charfeddine a souligné que tous les Tunisiens seront les bienvenus dans leur pays à condition de préserver leur dignité et protéger leurs droits et ce, en application aux accords bilatéraux et à la législation nationale et internationale.

A cet effet, le ministre a rappelé que tout Tunisien a le droit de porter recours avant d’être rapatrié en Tunisie.

Taoufik Charfeddine a estimé que la migration irrégulière ne peut être traitée que dans le cadre d’une approche globale basée sur la recherche de solutions radicales comme la promotion du développement et la recherche de solutions économiques et culturelles.

Par ailleurs, le ministre a souligné le soutien du peuple tunisien avec le peuple français suite aux récentes attaques terroristes rappelant que la Tunisie a été aussi ciblée par des attaques similaires dont celle d’Akouda parce qu’elle a choisi le processus de la démocratie et de la liberté.

Charfefddine a indiqué que la lutte contre le terrorisme doit être internationale soulignant que l’islam appelle à la tolérance et à la paix et les terroristes, qui sont des criminels, n’ont aucun rapport avec cette religion.