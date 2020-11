L’été 2020 a été marqué par une hausse de la température sur tout le pays. La température moyenne dans toutes les stations et pendant cet été, a atteint 27,80 °C, elle était supérieure à la moyenne de référence qui a atteint 27,23 °C.

Ainsi, la température moyenne de cet été a dépassé la moyenne de référence d’un écart de + 0,57 °C, selon le bulletin climatologique de l’été 2020 publié, mercredi, par l’INM.

Les températures maximales et minimales ont été le plus souvent supérieures aux normales dans la plupart des stations surtout dans les régions du sud. La fréquence des jours chauds ainsi que les nuits chaudes a été très importante pendant le mois d’août 2020.

En ce qui concerne la pluviométrie, cet été 2020 a été caractérisé par des passages perturbés à plusieurs reprises dans quelques régions, en particulier pendant les mois de juin et juillet. Les pluies ont été temporairement intenses et en quantités locales importantes au mois de juin.

Un nouveau record pour le cumul mensuel a été enregistré à Kairouan, atteignant 85,6 mm, tandis que l’ancien était de 57,2 mm en juin 1961. En juillet, un nouveau record du cumul quotidien de pluie de 27,1 mm a été enregistré à Gafsa le 18 juillet 2020, et l’ancien record quotidien atteignait 19,5 millimètres le 02 juillet 1951.

Quant au cumul saisonnier des pluies enregistrées dans toutes les stations principales pendant l’été de cette année, il a atteint 593 mm, dépassant le cumul saisonnier de référence (563 mm ) et le surplus était de 5%.

Les vents étaient généralement faibles à modérés, mais leur vitesse a augmenté pendant certains jours, au cours des trois mois de la saison estivale et la vitesse maximale variait entre 60 et 97 km / h. La vitesse maximale a dépassé les 100 km / h et a atteint 101 km / h au Kef, le 1er juin, 104 km / h à Thala, le 25 juin 2020.

En juillet, la vitesse maximale a atteint une pointe de 101 km / h à Kasserine le 15 du mois, le 18 juillet la vitesse du vent a atteint 119 km / h à Gafsa. En août, la vitesse maximale du vent a atteint 108 km / h à Siliana, le 16 août et 101 km / h à Tala le 28 et à Jendouba, le 29 août 2020.