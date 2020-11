L’Union des diplômés chômeurs a exprimé, jeudi, son rejet catégorique du budget qui leur a été réservé dans le projet de loi de finances 2021, appelant les députés à ne pas voter sur un budget qui “ne sert pas les intérêts du peuple tunisien et les catégories vulnérables et marginalisées”.

Dans un communiqué publié, jeudi, l’Union des diplômés chômeurs a appelé le gouvernement à mettre en œuvre ses engagements et accords conclus avec les diplomés sans emplois, exhortant toutes les forces vives, les organisations nationales, les associations et les partis à soutenir leurs revendications.

La même source a indiqué que les mouvements de protestation des doctorants chercheurs d’emploi observés durant quelques mois au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Technologie se poursuivent jusqu’à l’heure actuelle.

Les protestations sont également observées par les diplômés de l’Institut national du travail et des études sociales et les cadres de l’enfance, dans l’objectif d’inciter le gouvernement à traiter avec le sérieux requis, le dossier des diplômés chômeurs et à appliquer les accords conclus.