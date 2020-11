Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, a souligné, jeudi 5 novembre, que le secteur bancaire est en train de soutenir l’économie nationale. Car, souligne-t-il, 90% des entreprises qui ont réclamé des financements ont pu les obtenir.

S’exprimant lors d’une séance de dialogue avec l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Abassi a déclaré que l’instabilité politique et économique est la plus grande entrave aux investissements locaux et étrangers.

L’institut d’émission a engagé plusieurs mesures depuis 2011 afin de soutenir l’économie nationale, a fait savoir Abassi, estimant que plusieurs secteurs connaîtront une conjoncture difficile. “Il est donc impératif pour toutes les parties prenantes d’intervenir afin de sauver les entreprises”, a-t-il insisté.

Le gouverneur de la BCT a également mis l’accent sur la nécessité de repenser le secteur touristique et le soutenir face à la crise sanitaire qui, selon lui, constitue une occasion apporter les réformes nécessaires.

Il a aussi souligné la nécessité de préserver tout le tissu économique de cette pandémie de Covid-19.